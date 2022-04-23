Зеленский признал: Абрамович приезжал в Киев

«Российский олигарх Роман Абрамович, против которого ввели санкции ЕС и Британия, посетил Киев». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

«Абрамович. Насколько мне известно, а мне известно немало, он входит в состав российской группы переговоров. Он был в Киеве. Формат его встреч я не готов обсуждать», - сказал украинский президент.