Зеленский обрушился на генсека ООН

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сначала посетить Москву, а только затем – Киев, передает «Ъ».

В ходе пресс-конференции в Киеве Зеленский призвал западных партнеров приезжать в Украину с реальной помощью, заявив, что его страна - не место для «трагических селфи».

«Мне кажется, логичнее было бы сначала побывать в Украине, увидеть это, и уже с этим ехать в Россию и говорить с ней. Мне кажется, это просто алогично», - так Владимир Зеленский прокомментировал решение генсека ООН.

«Украина - не страна для трагических селфи. Приезжайте в Украину с реальной помощью», - призвал президент Украины.

Напомним, что генсек ООН Антониу Гутерриш встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве 26 апреля. Встреча генсека с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой запланирована на 28 апреля.