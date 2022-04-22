Во Франции заявили, что ЕС введет эмбарго на нефть из России очень скоро

«Европейский Союз в ближайшее время примет решение о полном прекращении импорта российской нефти». Об этом заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, передает BFMTV.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон не заявлял, что речь идет о газе, потому что Париж понимает, что для определенного количества европейских государств это означало бы остановку всей их экономической деятельности.

«То, что сегодня на столе - запрет на импорт нефти из России», - сказал министр.