Во Франции заявили, что ЕС введет эмбарго на нефть из России очень скоро
«Европейский Союз в ближайшее время примет решение о полном прекращении импорта российской нефти». Об этом заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, передает BFMTV.
По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон не заявлял, что речь идет о газе, потому что Париж понимает, что для определенного количества европейских государств это означало бы остановку всей их экономической деятельности.
«То, что сегодня на столе - запрет на импорт нефти из России», - сказал министр.
Как отметил Ле Мэр, это поможет прекратить поток валюты в Россию, поскольку нефть является главным источником иностранной валюты для Кремля.
«Мы должны преуспеть в объединении 27 государств-членов, но мы еще не там. Еще есть сопротивление, есть обоснованное беспокойство. Мы должны на них реагировать», - добавил Ле Мэр.