Евросоюз будет сотрудничать с Индией, чтобы ослабить ее зависимость от России

Евросоюз планирует возобновить переговоры о свободной торговле с Индией, чтобы ослабить зависимость страны от отношений с Россией, пишет агентство Bloomberg.

Как утверждает издание, ЕС будет расширять сотрудничество с Индией и в других сферах, например, в сфере технологий.

«ЕС планирует вернуться к торговым переговорам с Индией. Обе стороны начали обсуждение соглашения о свободной торговле в 2007 году, однако в 2013 году переговоры зашли в тупик из-за разногласий. ЕС - третий по величине торговый партнер Индии», - пишет издание.

Кроме того, ЕС намерен создать совет по технологиям, членом которого станет Индия. В задачи совета могут войти общая координация по защите данных пользователей, общее регулирование соцсетей, а также развитие цифровизации.