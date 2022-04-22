Турция уничтожила 50 боевиков ПКК

Вооруженные силы Турции проводят масштабную антитеррористическую операцию на севере Сирии. Операция была начата в ответ на гибель в результате обстрела сотрудника МВД Турции, передает «Анадолу».

По предварительным данным, в рамках продолжающейся операции с участием частей спецназа Турции нейтрализовано 50 боевиков.

Террористы накануне обстреляли из противотанкового оружия один из полицейских участков в зоне операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, погиб боец спецназа МВД Турции Айтач Алтунорс.

Кроме того, были обстреляны расположения турецких военных в ряде других районов. В ответ турецкая армия нанесла по объектам террористов массированный артиллерийский удар, в том числе из САУ. После этого на зачистку районов выдвинулись отряды спецназа. В Минобороны Турции подчеркнули, что ни один обстрел и атака на турецких военных не останутся без ответа.

«ВС Турции не допустят нарушения мира и стабильности в зонах операций», - заявили в оборонном ведомстве.