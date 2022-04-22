США воздержались от комментариев по поводу поездки Блинкена и Остина в Украину

Официальные представители США отказываются от каких-либо комментариев о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, раскрывшего секретность визита в Киев членов американского правительства. Об этом сообщают американские СМИ.

Как известно, на пресс-конференции в субботу президент Зеленский заявил в ответе на один из вопросов, что в Украину направляются госсекретарь США и министр обороны.

«Белый дом отказался комментировать, Госдеп тоже. Пентагон отказался подтверждать визит, Белый дом заявил, что не будет комментировать», - пишет Washington Post.