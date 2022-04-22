Чавушоглу: Россия и Украина подготовили проект совместной декларации

«Россия и Украина выработали проект совместной декларации». Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с турецкими журналистами в ходе турне в страны Латинской Америки.

По его словам, на данный момент есть всеобъемлющий текст, который обсуждают переговорщики.

«Кроме того, между лидерами работают закулисные связи. Мы видим, что в этом процессе есть и проект совместной декларации», - приводит слова Чавушоглу телеканал TRT.