Странные новости поступают из государств Центральной Азии, которые еще вчера Москва считала своими надежными младшими партерами. Решение Бишкека по букве Z – это, собственно, еще цветочки. А вот категорический отказ киргизских властей от возможности строительства на территории республики биологической лаборатории уровня BSL-3 – уже куда серьезнее.

Это отражение формирующейся тенденции во внешней политике государств региона: соблюдая предельную осторожность, избавляться от наиболее токсичных элементов в сотрудничестве с Москвой. Ожидать кардинальных изменений на этом направлении, конечно, не стоит, кардинального разрыва не произойдет, но в том, что местные элиты будут потихоньку сворачивать те или иные проекты и искать новых внерегиональных партнеров – сомневаться уже не приходится.

Причем происходить это будет с молчаливого одобрения Пекина, который сегодня задает тон и тактику таких шагов. Там отказ, там – другой, и в один прекрасный день в Кремле обнаружат, что на том месте, где было стратегическое партнерство – образовалась зияющая дыра. Но дыра только у России, поскольку желающих расширить свое присутствие в регионе более чем достаточно - та же Турция, которая на днях заключила рамочное военное соглашение с Таджикистаном. И, следовательно, сделала еще один шаг на своем пути в Центральную Азию.

В Кремле всерьез рассчитывали на то, что Центральная Азия станет той зоной, которая позволит России обходить западные санкции. Сейчас становится понятным, что если это и будет происходить – то в весьма ограниченных объемах. И обойдется Москве куда дороже, чем она рассчитывала.