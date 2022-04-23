Перед поездкой в Москву и Киев генсек ООН встретится с Эрдоганом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе посетит Анкару. Затем он отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, после этого – в Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В понедельник Гутерриш встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Москве у генсека ООН планируется встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также встреча и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Киеве Гутерриша ждут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.