Генштаб: Россия развернула «Искандеры» у границы Украины

Россия развернула пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в 60 километрах от украинской границы. Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки было отбито 12 атак российских военных, уничтожено четыре танка, 15 единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

Кроме того, российские войска активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная.

В Мариуполе россияне продолжают обстреливать украинские подразделения в районе "Азовстали". Наносятся авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации.