Армия Украины освободила восемь сел в Херсонской области

В Херсонской области военные Украины освободили восемь населенных пунктов, а также отразили ряд штурмов россиян. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщила пресс-служба Воздушного командования "Юг".

"Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери россиян составляют "74 военных и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика".