Финальная дуэль: во Франции выбирают президента страны

Во Франции в воскресенье пройдет второй, финальный тур президентских выборов, за пост главы государства борются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Французы смогут проголосовать на избирательных участках с 08:00 по местному времени (10:00 по бакинскому времени). Большинство участков будет работать до 19:00 (21:00 по бакинскому времени), однако в крупных городах, в частности в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе, избиратели смогут голосовать до 20:00 (22:00 по бакинскому времени).

Во Франции зарегистрировано 48,7 млн избирателей, 1,4 млн из них проживают за пределами французской территории, они смогут проголосовать в консульствах.

Согласно последним опросам, у нынешнего президента Франции больше шансов на победу, чем у Ле Пен. Однако, как считают аналитики, его шансы победить не такие явные, как на прошлых выборах в 2017 году. Социологические исследования на этой неделе демонстрировали более значительное преимущество Макрона над Ле Пен. Интерфакс пишет, что опубликованные в пятницу результаты одного из французских институтов общественного мнения свидетельствовали, что гипотетически действующий президент Франции может получить 53% голосов во втором туре, лидер "Национального объединения" - 47%.