Везли в Россию: в порту Бельгии застряли тысячи люксовых автомбилей

В бельгийском порту Зебрюгге остаются около восьми тысяч автомобилей класса «люкс», которые направлялись в Россию. Машины застряли в Бельгии из-за введенных против РФ в связи со вторжением в Украину санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Среди автомобилей последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes. Они прибыли из Азии и попали под запрет на роскошь, запрещающий экспортировать авто стоимостью более 50 тысяч евро.