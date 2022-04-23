Везли в Россию: в порту Бельгии застряли тысячи люксовых автомбилей
В бельгийском порту Зебрюгге остаются около восьми тысяч автомобилей класса «люкс», которые направлялись в Россию. Машины застряли в Бельгии из-за введенных против РФ в связи со вторжением в Украину санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Среди автомобилей последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes. Они прибыли из Азии и попали под запрет на роскошь, запрещающий экспортировать авто стоимостью более 50 тысяч евро.
По словам директора автомобильного терминала порта Марка Адриансенса, он не знает, кто покупает автомобили в России и кому они принадлежат.
Отмечается, что местные власти пытаются найти выход из ситуации. У Зебрюгге есть место для 10 тысяч автомобилей. Это один из крупнейших в Европе портов для переправы транспортных средств - через Зебрюгге проходит более двух миллионов автомобилей в год.