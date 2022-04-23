У России в Черном море 20 кораблей и подводных лодок
В Черноморской операционной зоне находится около 20 российских кораблей и подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, передает УНИАН.
По словам Назарова, среди них есть подводные лодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр". "Блокируя судоходство, проводя... воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины", - подчеркнул он.