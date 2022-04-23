Инфляция вынуждает россиян покупать подержанные товары

«Около 42% граждан России хотя бы один раз в жизни покупали подержанные вещи, 26% россиян этого не делали, но планируют попробовать. У 32% нет ни опыта приобретения подержанных товаров, ни желания его восполнить», — выяснили аналитики в ходе исследования, которое проводилось в апреле среди 5 тысяч жителей всех регионов России.

По мнению 74% россиян, рынок вторичных продаж в России станет популярнее на фоне роста инфляции. Около 5% придерживаются противоположной точки зрения, еще 21% граждан не ожидает существенных изменений на вторичном рынке.

По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении на 15 апреля ускорилась до 17,62% с 17,49% неделей ранее.