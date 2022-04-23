Британская разведка: украинцы успешно отражают наступление россиян в Донбассе
На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии соприкосновения в Донбассе, говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 April 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 24, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lZE8s05wuX
"Несмотря на то, что Россия добилась некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный урон", - отмечается в сообщении.
По данным Минобороны Британии, "низкий моральный дух русских и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России".