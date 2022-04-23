Британская разведка: украинцы успешно отражают наступление россиян в Донбассе

На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии соприкосновения в Донбассе, говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.

"Несмотря на то, что Россия добилась некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный урон", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны Британии, "низкий моральный дух русских и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России".