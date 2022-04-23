Болгария отказалась поставлять оружие Украине, а Австрия против вступления Киева в Евросоюз
Вопрос поставок оружия Украине вызвал в Болгарии споры в правительстве страны, в связи с чем правящая коалиция решила отказаться от них, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, пророссийская Социалистическая партия Болгарии пригрозила выходом из правящей коалиции, если власти одобрят поставки оружия Киеву. При этом правоцентристская партия «Демократическая Болгария» пригрозила покинуть коалицию, если поставок не последует.
А министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе, пишет "Европейская правда". Свою позицию он аргументировал тем, что страны Западных Балкан проходили гораздо более длинный путь к кандидатству в члены ЕС.
Австрийское издание Heute приводит также слова Шалленберга о том, что Украине в принципе не следует становиться членом ЕС даже в дальнейшем. Он высказался за другой путь для Украины, нежели полное членство. По словам министра, должны быть также другие модели, а не только вступление Украины в ЕС, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.