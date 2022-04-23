Болгария отказалась поставлять оружие Украине, а Австрия против вступления Киева в Евросоюз

Вопрос поставок оружия Украине вызвал в Болгарии споры в правительстве страны, в связи с чем правящая коалиция решила отказаться от них, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, пророссийская Социалистическая партия Болгарии пригрозила выходом из правящей коалиции, если власти одобрят поставки оружия Киеву. При этом правоцентристская партия «Демократическая Болгария» пригрозила покинуть коалицию, если поставок не последует.