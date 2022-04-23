Индия начала зачистки в Кашмире. Мусульмане продолжают сопротивление горячая тема
Накануне визита премьер-министра Моди в Джамму и Кашмире был объявлен красный уровень тревоги. Поступают сообщения об обстрелах колонн сил безопасности, а также о нападениях на полицейские участки.
Моди посещает Кашмир впервые с 2019 года, с момента, когда ему удалось продавить поправку к 370-й статье индийской конституции, отменяющей автономный статус Кашмира. Его однопартийцы тогда утверждали, что им потребуется совсем немного времени, чтобы перекроить штат, сделать его «чисто индийским». Поэтому Моди крайне интересно посмотреть, что из этого получается.
Как и положено, в гости с пустыми руками не ездят, а потому индийский премьер отправился с большим «мешком» подарков. Здесь и государственные инвестиции на развитие, и открытие автодорожного тоннеля длиной 8,45 километра, и много еще чего – но в Кашмире к этому относятся, мягко говоря, без особого энтузиазма. «Все достанется бизнесменам-индусам, - уверены в штате. – Коренные кашмирцы из числа мусульман не получат ничего».
А потому к приезду высокого гостя стараются показать, что ему здесь не рады – обстреливают колонны расквартированных в Кашмире сил безопасности, атакуют армейские лагеря и полицейские участки. Только за последние два дня произошло восемь подобных атак, в которых погибли почти 15 военнослужащих и полицейских. Причем так называемые «террористы» потеряли семь человек.
Нарендра Моди и его однопартийцы начинают проигрывать «битву за Кашмир». Картинка в официальных СМИ выглядит, конечно, красиво – но в реальности все обстоит с точностью до наоборот. Уровень безопасности в штате понизился, многочисленные программы развития не дают желаемого эффекта, а само население массово и категорически отказывается принимать политику Нью-Дели.
Более того, если раньше мусульманское большинство старалось дистанцироваться от действий групп сопротивления, то теперь все чаще начинает оказывать им поддержку. Умные люди предупреждали и премьера, и правящую партию о том, что именно так все и будет – не стоит ломать сложившийся баланс, пока он всех устраивает, и элиты, и массы. Но шоры индусского национализма оказались сильнее – и вместо «умиротворения Кашмира» индийские власти получили растущую его радикализацию. Сбить градус которой у них никак не получается.
В итоге штат превратился в «черную дыру»: сколько денег туда ни вкладывай, сколько ни увеличивай там воинский контингент – все это пустой перевод финансов и ресурсов: сохранение собственной исламской идентичности и сопротивление индусскому национализму оказалось для жителей Джамму и Кашмира куда важнее, чем подачки из Нью-Дели.
Тем более что «вес» этих подачек крайне скуден. Редкая птица долетит до середины Ганга – редкие деньги дойдут до Кашмира, поскольку уровень коррупции назначенной туда администрации крайне высок. И средства начинают разворовываться еще в Нью-Дели, как только указ об их выделении подписывается в аппарате индийского премьера. Именно поэтому, как утверждают хорошо информированные источники haqqin.az в Индии, забуксовала программа переселения в штат индусов, которые должны были создать там лояльное властям большинство.
До переселенцев выделенные деньги так и не дошли – а потому и программа провалилась. К тому же индийская армия за свои «услуги по обеспечению безопасности в Кашмире» стала брать гораздо дороже, требуя от премьера дополнительных средств. Так что с Кашмиром у Моди не получается – весь успех только в том, что денег на этот регион теперь будет тратиться больше. И спецоперации по зачистке проводиться чаще.