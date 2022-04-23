Икрам Нур, автор haqqin.az 11:19

Накануне визита премьер-министра Моди в Джамму и Кашмире был объявлен красный уровень тревоги. Поступают сообщения об обстрелах колонн сил безопасности, а также о нападениях на полицейские участки. Моди посещает Кашмир впервые с 2019 года, с момента, когда ему удалось продавить поправку к 370-й статье индийской конституции, отменяющей автономный статус Кашмира. Его однопартийцы тогда утверждали, что им потребуется совсем немного времени, чтобы перекроить штат, сделать его «чисто индийским». Поэтому Моди крайне интересно посмотреть, что из этого получается.

Как и положено, в гости с пустыми руками не ездят, а потому индийский премьер отправился с большим «мешком» подарков. Здесь и государственные инвестиции на развитие, и открытие автодорожного тоннеля длиной 8,45 километра, и много еще чего – но в Кашмире к этому относятся, мягко говоря, без особого энтузиазма. «Все достанется бизнесменам-индусам, - уверены в штате. – Коренные кашмирцы из числа мусульман не получат ничего». А потому к приезду высокого гостя стараются показать, что ему здесь не рады – обстреливают колонны расквартированных в Кашмире сил безопасности, атакуют армейские лагеря и полицейские участки. Только за последние два дня произошло восемь подобных атак, в которых погибли почти 15 военнослужащих и полицейских. Причем так называемые «террористы» потеряли семь человек. Нарендра Моди и его однопартийцы начинают проигрывать «битву за Кашмир». Картинка в официальных СМИ выглядит, конечно, красиво – но в реальности все обстоит с точностью до наоборот. Уровень безопасности в штате понизился, многочисленные программы развития не дают желаемого эффекта, а само население массово и категорически отказывается принимать политику Нью-Дели.