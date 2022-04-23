Министр финансов Израиля Авигдор Либерман вылетит в воскресенье, 24 апреля, в Азербайджан в сопровождении высокопоставленной делегации из своего ведомства. Об этом сообщает сайт Ynet.

В ходе визита израильская делегация планирует обсудить три вопроса: импорт в больших количествах азербайджанской нефти в Израиль (до сих пор крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Израиль была Россия, но теперь решено переориентироваться на Азербайджан); импорт мочевины, которая используется для дизельных видов транспорта - грузовиков и автобусов. Мочевина или карбамид – это особое химическое вещество, применяемое во всех дизельных моторах с SCR-системой, соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5; импорт пшеницы. До сих пор на долю России и Украины приходилось 30% всего импорта этого вида продукции в Израиль, передает Vesty.co.il.

Отмечается, что речь идет о соглашениях на многие миллиарды шекелей. В Израиле надеются, что соглашения не только будут подписаны, но и начнут реализовываться в кратчайшие сроки.