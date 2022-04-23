Financial Times о «кошмарном» выходе Shell из российского проекта

Компания находится на ранней стадии переговоров с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec о продаже своей доли в размере 27,5% в проекте, сообщает FT.

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приступила к процессу выхода из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2». Об этом, как передает РБК, пишет Financial Times, ссылаясь на свои источники.

Один из источников Financial Times назвал идущие переговоры «кошмарными». Он пояснил, что Shell надеется вернуть хотя бы часть от суммы в размере до $5 млрд, которую она может потерять при уходе из России. Однако, добавил источник газеты, любая сделка с китайскими компаниями, скорее всего, будет заключена с большой скидкой, кроме того потребуется подписание специального соглашения между Россией и Китаем.

По словам опрошенных газетой экспертов, других покупателей, кроме китайских компаний, на эти активы нет.

Shell в феврале 2022 года заявила о решении продать доли в совместных предприятиях с «Газпромом». Она почти сразу начала переводить на другие проекты сотрудников, которые работали с российской нефтегазовой компанией.