Генштаб Украины о потерях России за 60 дней войны

Боевые потери российских войск с начала вторжения в Украину ориентировочно составляют почти 22 тысячи человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook 24 апреля.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили: личного состава - около 21 800 человек ликвидировано, танков 873 ед., боевых бронированных машин ‒ 2 238 ед., артиллерийских систем – 408 ед., РСЗО - 147 ед., средства ПВО - 69 ед., самолетов – 179 ед., вертолетов – 154 ед., автомобильной техники – 1 557 ед., корабли/катера - 8 ед., цистерн с ГСМ - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 191, специальной техники – 28, пусковые установки ОТРК/ТРК - 4", - говорится в сообщении украинского Генштаба.