Швейцария заблокировала поставки Украине боеприпасов для немецких Marder

Швейцария задержала поставки немецкого оружия в Украину, заблокировав реэкспорт боеприпасов швейцарского производства. Эти боеприпасы используются в боевых машинах пехоты Marder, которые производит немецкий оборонный концерн Rheinmetall, сообщает швейцарская SonntagsZeitung.

Как пишет газета, боеприпасы для Marder производятся в одном из швейцарских оборонных предприятий. «Швейцария запрещает реэкспорт таких видов вооружений в зоны конфликтов»,— отмечает издание..

Газета цитирует представителя Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), который сообщил, что получил два запроса от Германии о передаче Украине боеприпасов, полученных из Швейцарии.

«На оба запроса Германии был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законодательством о военных материалах», — сказал представитель.

Швейцария приняла санкции Европейского Союза, призванные наказать Россию за вторжение в Украину, но заявила, что ее нейтралитет не позволяет поставлять оружие в зоны конфликта.