С результатом 32,850 балла наши гимнастки опередили всех соперниц, в том числе и Италию, которая вчера победила в многоборье. Серебро у Италии, бронза у Израиля.

Зохра Агамирова в финале с булавами набрала 28,250 балла и заняла 6-е место. В финале с лентой Арзу Джалилова с 27,400 балла расположилась на 5-й позиции.

На Кубке мира в Баку завершились финалы с булавами и лентой.

На Национальной гимнастической арене в Баку завершается Кубок мира по художественной гимнастике с участием 126 гимнасток из 31 страны.

Золото у болгарки Боряны Калейн, серебро и бронза в активе итальянок Милены Балдассари и Софии Рафаэлли соответственно.

Сегодня проходят финалы в отдельных видах, в каждом из которых будут участвовать и азербайджанские спортсменки. Наша гимнастка Арзу Джалилова уже выступила в финале с обручем, показав результат 29,800 балла и заняв 4-е место. Здесь же Зохра Агамирова с показателем 29,350 балла стала 6-й.

Как и вчера в многоборье, победила итальянка София Рафаэлли. Серебро и бронза у болгарки Боряны Калейн и израильтянки Ади Аси Катц.

Арзу также выступит в финалах с мячом и лентой, а Зохра – с булавами. Азербайджан будет представлен и в двух финалах групповых команд. Коллектив в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной вчера завоевал серебро в многоборье, а сегодня поборется за медали в финалах с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами.

Вчера были разыграны два комплекта наград в многоборье. И в индивидуальных соревнованиях, и в групповых победили представительницы Италии.

Это уже пятое международное соревнование, которое проходит на Национальной гимнастической арене в этом году. Баку в 9-й раз принимает Кубок мира по художественной гимнастике. Также Азербайджан дважды проводил чемпионаты мира по этой гимнастической дисциплине.