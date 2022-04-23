Армянские диверсанты пытались перейти границу Азербайджана

Согласно сообщению ГПС, 23 апреля около 18:00 на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, провокационно-диверсионной группой вооруженных сил Армении была предпринята попытка пересечь государственную границу Азербайджана. В результате принятых мер проникновение диверсионной группы на территорию Азербайджана было предотвращено и диверсанты были вынуждены отступить.

Государственная пограничная служба Азербайджана расценивает данный инцидент как провокацию армянской стороны, направленную против создания комиссий по делимитации между Азербайджаном и Арменией и проведения соответствующих работ. О провокации армянской стороны были проинформированы представители Пограничного управления Федеральной пограничной службы РФ в Армении.

Государственная пограничная служба заявляет, что в случае повторения подобных провокаций будут предприняты более серьезные меры.