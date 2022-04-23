Офис Зеленского: Россия без остановки атакует «Азовсталь» и готовит штурм

Российские войска непрерывно атакуют мариупольский завод "Азовсталь", в подземельях которого находятся украинские защитники и мирные жители, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и предложил РФ специальные переговоры.

"Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую "Азовсталь". Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма", - написал Подоляк в своем Telegram-канале.

В связи с этим украинский чиновник предложил РФ задуматься об "остатках репутации". Для чего необходимы три "мариупольских шага":

"Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем. Немедленно дать гумкоридор для гражданских. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы украинская сторона забрала или обменяла военных".