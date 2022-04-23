Командующий чеченскими войсками в Украине в интервью haqqin.az: «Мы ищем «кадыровцев» на поле боя»

Мурад Самедов, собкор, Киев 13:11

«Когда, забившись в подвал, мы вдруг услышали возгласы «Аллаху Акбар», то сразу перекрестились, поскольку поняли - пришли русские», - призналась украинским журналистам одна из спасенных жительниц Мариуполя. Так уж сложилось, что с годами лицо российских вооруженных экспансий постепенно приобретает кавказские черты. В грузинском военном конфликте 2008 года чеченский батальон «Восток» под командованием Сулима Ямадаева буквально в считанные часы отбил Цхинвал и вошел на территорию Грузии. Тогда чеченские командиры и бойцы проявили себя бесстрашными воинами, способными выполнять сложнейшие боевые задачи.

Так что участие чеченских подразделений в вооруженном вторжении России в Украину неожиданностью ни для кого не стало. Чеченские подразделения, задействованные в «спецоперации» по указу президента Рамзана Кадырова, с первых же дней войны в Украине «проявили» себя в нескольких захваченных городах Киевской области – в Ирпене, Буче, Гостомеле… Проявили крайней жестокостью, которая в корне изменила отношение местного населения не только к чеченцам, но и к кавказцам вообще. Вот почему было так неожиданно и даже странно увидеть в самом центре Киева чеченцев в форме ВСУ. От тысяч украинских военнослужащих, которые патрулируют сегодня украинскую столицу, их отличала характерная кавказская внешность и шеврон «Батальона имени Шейха Мансура».

Короткое знакомство с чеченскими бойцами привело в итоге к встрече с их командиром Муслимом Чеберлоевским, у которого я взял интервью. Встречу назначили в самом центре Киева, в ресторане крымско-татарской кухни «Мусафир». Чеберлоевский и его помощник, Халик, заняли единственный кабинет ресторана. Стол девственно чист - как и положено правоверным мусульманам, оба чеченца соблюдают пост. Чеберлоевский обращает внимание на мой свитер с принтом известного чеченского барда Тимура Муцураева, садится напротив и заводит разговор:

«Много чеченцев воевало в Карабахе на стороне Азербайджана. Многие, в том числе и немало моих знакомых, остались в Баку. Наш народ помнит, как азербайджанцы протянули ему руку помощи в трудные для Ичкерии времена». Халик, который сидит рядом, до самого конца интервью не произносит ни единого слова - на Кавказе не принято встревать в разговор, когда говорит старший. Чеберлоевский замечает мой взгляд на шеврон его формы и, не дожидаясь вопроса, поясняет: «Активная фаза борьбы кавказцев против российской оккупации началась именно при Шейхе Мансуре. Потому и имя его на шевронах нашего батальона. Этим мы также демонстрируем историческую преемственность поколений, ведь борьба чеченского народа с российской оккупацией началась три сотни лет назад. Наш батальон был создан в 2014 году, в первой войне России против Украины. Мы считаем войну 2014 года продолжением битв за независимость Ичкерии. Когда война пришла в наш дом, весь мир дистанцировался и молча наблюдал, как российская армия уничтожает чеченский народ. Хотя уже тогда наш президент, Джохар Дудаев, прямо говорил, что на Ичкерии Россия никогда не остановится и эта чума расползется по всему миру. 25 лет назад Дудаев предупреждал весь мир, и сегодня его слова подтверждаются. После Чечни Россия напала на Грузию, а затем - на Украину. Если её не остановить, то Украина будет не последней в этом списке. Так что у нас здесь решающая схватка с ордой ненасытных духовных преемников Чингисхана…» Задаю вопрос, почему у лица российской агрессии в Украине чеченские черты, почему в видеороликах, гуляющих по интернету, бойцов из Чечни в обмундировании российской армии больше, чем самих русских.

Выражение лица Чеберлоевского становится грозным, с обидой в голосе он то ли просит, то ли требует не называть «кадыровцев» чеченцами. «Чеченцы не нападали на Украину, помните! На Украину напала Россия во главе с Путиным и его пехотинцами. Даже сами "кадыровцы" называют себя не чеченцами, а пехотинцами Путина. Я не могу отрицать тот факт, что все они - выходцы из Чечни. Но следует понимать, что истинный чеченец никогда не станет называть себя чьим-то пехотинцем или рабом. Именно за это наши предки сражались на протяжении трех сотен лет. "Кадыровцы" – это настоящие предатели. Они предали Чечню, предали нашу нацию, предали наши историю и религию. Короче, они предали всё то, что делало нас чеченцами. Но таких предателей полно и в Украине – посмотрите на Донецк, Луганск… Эти люди тоже предали Украину и теперь воюют против украинцев. Путин не случайно сделал ставку на "кадыровцев" - чеченцы зарекомендовали себя отважными бойцами в двух войнах. Мы помним, как в грузинскую войну армия России не могла захватить Цхинвал, и его всего за два дня взял батальон "Восток" под командованием Ямадаева. Но сегодня я их не считаю воинами. Будь они таковыми, никогда бы не сдались России, а погибли бы в бою, как и подобает настоящим чеченцам, за честь и независимость своего народа...» По словам командира «Батальона имени Шейха Мансура», миф о силе «кадыровцев», который все эти годы культивировался в России, был сразу же развеян в Украине, где им пришлось столкнуться с хорошо обученной и вооруженной армией. «Это не тот случай, когда "кадыровцы" в Чечне окружают армией двух наших бойцов с автоматами, стягивают бронетехнику и авиацию и демонстративно их уничтожают», - говорит Чеберлоевский. Комбат болезненно реагирует на вопрос о зверствах в Буче и других захваченных российской армией городах, которые напрямую связывают с «кадыровцами». «Когда такие же зверства совершались в Чечне, людей убивали не кадыровцы и не чеченцы, - говорит Чеберлоевский. - Эти зверства совершали обычные русские солдаты. В Украине все то же самое. В интернете можно встретить огромное количество роликов, на которых жители украинских городов, пережившие российскую оккупацию, рассказывают об относительном гуманизме выходцев из Чечни, которые не трогали стариков, женщин и детей. Но мы не видим разницы между "кадыровцами" и русскими солдатами, для нас все они - враги. "Кадыровцы" с нами (имеет в виду бойцов сопротивления в Чечне – ред.) воюют еще более жестоко и бесчеловечно, чем сами русские».

Чеберлоевский заверяет, что в Чечне Кадырова поддерживает менее трех процентов населения. По его словам, Кадырову удалось направить в Украину от трех до пяти тысяч бойцов, однако называть их добровольцами нельзя, поскольку большинство рекрутированных — заключенные, которым обещали помилование после окончания войны в Украине. Также среди призванных имеются и срочники – они стоят в Мелитополе, Бердянске... Что же касается Мариуполя, то бойцы Кадырова находятся в глубоком тылу, где снимают пропагандистские видеоролики. «В последнее время Кадыров собирает по всему Кавказу и другим регионам России бандитов и преступников, которых вначале свозит в Грозный, а потом перебрасывает в Украину, где ничего хорошего их не ждет…» - с уверенностью говорит Чеберлоевский. Мой чеченский визави торопится – его уже ждут в другом месте, а потому финальная часть интервью проходит в блиц-режиме.