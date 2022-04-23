В России предложили делать туалетную бумагу из камня

В Россим предложат производить туалетную, офисную и книжную бумагу из известняка. Как сообщил РИА Новости, автор этой инициативы экономист Алексей Елсуков, проект представят на форуме «Сильные идеи для нового времени» предстоящим летом.

Елсуков отметил, что наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.

«Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», — подчеркнул он, указав, что запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми.

Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. При этом как предлагается использовать в качестве туалетной бумагу, которая не впитывает влагу, не уточняется.