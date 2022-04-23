Российский экономист: Такого роста цен не было с 1999 года

«На мой взгляд, стабилизации пока нет, но если падение темпов роста рассматривать как стабилизацию, то, наверное, я соглашусь, — сказал Остапкович. — Рост цен сегодня уже не такой космический, как в марте. Последняя неделя шла где-то 0,6–0,7%, а в марте — 2,2% в неделю. Но все-таки 7%, которые дал март — у нас такого не было с 1999 года. А если один месяц 7%, то за год у нас будет 84%. Такого, конечно, не будет, но в марте была очень высокая инфляция, абсолютно нехарактерная для России последних лет».

Эксперт напомнил, что проблема в том, что кризис в РФ сейчас не экономический, а геополитический — санкции против России были введены многими странами после вторжения РФ в Украину. И, соответственно, многое будет зависеть от того, как будут развиваться именно геополитические события.

«Геополитические конфликты бывает, что и долго разрешаются, а бывает — за полтора-два месяца. Тогда, может быть, и санкционное давление уйдет, придут на наш рынок другие производители, — говорит он. — В общем, если все будет более-менее нормально, может, мы выйдем на подписание [мирового соглашения], разрешение какое-то конфликтной ситуации, то по итогам года инфляция выйдет около 20%. Это идеальный вариант. Если будет консервативный вариант, и плюсы, и минусы — инфляция будет 25%. Если будет плохой вариант с продолжением конфликта, продолжением санкционного давления — инфляция может составить где-то 27–30%. Более точный прогноз можно будет дать в лучшем случае по итогам наблюдений Росстата за второй квартал, которые будут в конце июля — начале августа».