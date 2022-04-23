Лукашенко обратился к соседям Беларуси: «Давайте жить дружно»

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал соседние страны беречь мир и жить дружно. Об этом он заявил в ходе визита в храм Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района, сообщает БелТА.

«Давайте беречь мир. Это актуально. Я бы хотел обратиться прежде всего к соседям: давайте жить дружно», — обратился он.

Глава Беларуси отметил, что на Пасху люди просят у Бога о главном — мире, согласии и дружбе, которые, по его словам, всегда были свойственны белорусам.