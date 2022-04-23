На Пасху россияне обстреляли поселок в Донбассе: погибли дети
Российские войска утром 24 апреля обстреляли поселок Очеретино в Донецкой области. В результате попадания в жилой дом погибли две девочки, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.
"Жизнь двоих детей из Очеретинской громады унесли... в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли", - сообщил Кириленко, в очередной раз обратившись к жителям Донецкой области Украины с призывом эвакуироваться из прифронтовой зоны.