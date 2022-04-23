Арестович: после захвата Донбасса Россия хочет свернуть военную кампанию

Россия намерена свернуть военную кампанию в Украине после полного захвата Донецкой и Луганской областей и вернуться к мирным переговорам для снятия санкций. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью для издания «Медуза».

По его словам, нынешнее российское наступление в Донбассе продвигается не так, как ожидали в Москве, поскольку россиянам противостоят «злые и мотивированные» самые боеспособные украинским подразделения.

«Операция (на Изюмском направлении, - ред.) объяснялась чисто политическим решением - выйти на границы Луганской и Донецкой областей и объявить о победе. Их задача теперь (после провала изначального плана) - заявить, что это победа. Потом они хотят свернуть кампанию. Вернуться к переговорам, главная задача которых - снять санкции», - считает Арестович.