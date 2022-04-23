Максим Галкин: «В таком количестве страшных вещей виновата Россия...»

Телеведущий, шоумен Максим Галкин, осудивший вторжение России в Украину в первый же день, 24 февраля, и переехавший в Израиль, опубликовал в своем Telegram-канале пост, где осуждает обстрел Россией города Одесса, в результате которого погибли восемь человек, в том числе трехмесячный ребенок.

«В канун светлого праздника Пасхи, в день схождения Благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе, погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это все бьется, объясните мне? Ну, начнем с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будние дни, а не только в праздники.

Но вы одновременно молитесь с Патриархом Иерусалимским о мире (вы, официальные лица), вы приезжаете, везете Благодатный огонь в Москву — и при этом эта же власть посылает эти ракеты. Или это опять не мы? Я уже слышал объяснение, что, оказывается, потому эти «высокоточные» ракеты попали в жилой дом, потому что украинская ПВО сбила эти ракеты. То есть типа не должна работать ПВО, и тогда все будет хорошо?

В таком количестве страшных вещей виновата Россия — и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче — это не мы, малайзийский «Боинг» — это не мы. Мариуполь сравняли с землей — это не мы. В Одессу летит ракета — это мы, но не совсем мы. Всё не мы. А мы чего там делаем?»