Писал о войне в Украине: в России заблокировали крупнейший шахматный сайт

Роскомнадзор заблокировал две страницы сайта со статьями «Украинские шахматисты во время войны» и «О войне в Украине», пишет «Медуза». Решение о блокировке страниц 23 апреля приняла Генпрокуратура РФ. Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из его страниц привела к полной блокировке сайта.

С начала войны Chess.com заявил, что не будет блокировать на своем ресурсе игроков из России и Беларуси, кроме тех, кто попал под спортивные санкции. В апреле сайт сменил изображения флагов у российских и белорусских игроков на нейтральный.

Ранее заблокировать Chess.com призвал российский гроссмейстер Сергей Карякин, который активно выступает в поддержку российского вторжения в Украину и обещает создать свой аналог Chess.com.