Вооруженное нападение в кафе в Стамбуле: один человек погиб, другой ранен

Вооруженное нападение произошло в кафе в Стамбуле 24 апреля, предварительно, один человек погиб, сообщает Haberturk.

«Злоумышленники проникли в кафе Багджылар, открыли огонь, в результате чего один человек был убит, еще один ранен. Пострадавшего доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Полиция уже ведет поиски людей, устроивших нападение и скрывшихся с места происшествия. По факту инцидента с применением огнестрельного оружия начато расследование, мотивы злоумышленников неизвестны.