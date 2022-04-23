В Кыргызстане запретили российские фильмы о войне в Донбассе

В Кыргызстане запретили показ российских фильмов о войне в Донбассе и аннексии Крыма в рамках фестиваля « Время правды » . Об этом сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов, передает телеканал «Настоящее время».

По словам киргизского министра, государственное учреждение "Кыргызтасмасы" отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ фильмов в стране. Такое решение Жаманкулов объяснил "нынешней международной ситуацией" и позицией нейтралитета Кыргызстана.

Фестиваль организовывал русский культурный центр "Гармония". В Бишкеке и Оше планировался показ картин "Крым", "Донбасс", "Ополченочка" и другие. Первая попытка проведения кинофестиваля сорвалась. Фильмы раскритиковали активисты, один из торговых центров, где планировали показы, отказался от участия в проекте.

21 апреля, отвечая на вопросы депутатов, Жаманкулов говорил, что ведомство разрешило показ фильмов. Рекламные баннеры о показе этого и других фильмов развешаны по всему Бишкеку, объявление о кинофестивале также публиковалось на сайте посольства России в стране.