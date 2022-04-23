Арестович прогнозирует: наступление России на Донбасс закончится в ближайшие недели

Наступление России на востоке Украины завершится за две-три недели. После этого активные боевые действия могут прекратиться, а война перейдет в позиционную фазу, сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью для издания «Медуза».

«Через две-три недели закончится это наступление. А вместе с ним, вполне возможно, закончится и активная фаза войны, потому что российским войскам больше нечем наступать», – считает Арестович.

По его словам, Россия собрала на востоке Украины «предпоследние оперативные резервы», и все, что у них осталось, – это уставшие войска в количестве около 15 000 человек, которые восстанавливают боеспособность после боев возле Киева, Чернигова и Сум.

«Я не знаю, где они возьмут новые резервы. Чтобы их подготовить, нужен минимум месяц, а то и два. За это время много чего произойдет. И санкции начнут действовать, и в международном плане что-то случится, и ВСУ сильно укрепятся за это время. А России укрепляться неоткуда», – утверждает Арестович.