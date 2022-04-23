«Каждые три минуты падают авиабомбы. Ребята держатся из последних сил»: «Азов» просит у мира помощи

Паламар сообщил изданию, что перемирия в Мариуполе нет. Каждые три минуты падают авиационные бомбы, а россияне пытаются штурмовать позиции украинских защитников. По его словам, «ребята держатся из последних сил», а людей нужно вывозить.

«Сегодня великий день и, несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, стреляет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать. Я хочу, чтобы в этот день или на фронте, или у себя дома или в переселении каждый задумался о ценностях. На 60-й день войны, я думаю, каждый понял, что материальное – это ничто, по сравнению с тем, чтобы обнять своих детей, поговорить с близкими, насладиться тишиной… В это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей».

Паламар поблагодарил всех, кто прилагает усилия для освобождения людей из Мариуполя, а также призвал весь мир сделать все для этого.