Гарантии безопасности и эвакуация из Мариуполя: Эрдоган переговорил с Зеленским

Турция настроена "принципиально положительно", чтобы выступить одной из стран - гарантов безопасности Украины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в воскресенье. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента.

"В ходе телефонных переговоров обсуждались последние события в войне между Россией и Украиной, а также переговорный процесс. Президент Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе и оказать необходимую поддержку, включая посредническую роль. Он выразил принципиальный позитивный настрой по теме гарантов безопасности Украины", - подчеркнули в канцелярии.

Турецкий лидер также заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя.

Турецкие СМИ сообщают, что в ближайшие часы Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.