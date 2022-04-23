Посол Антонов: Посольство России в американской блокаде
Власти США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне, заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов в эфире «Россия 1».
«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. ...Одно время блокировался даже выезд из посольства», – цитирует его РИА Новости.