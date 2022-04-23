ООН призывает к немедленному прекращению боев в Мариуполе

В ООН призвали к немедленному прекращению боевых действий в Мариуполе уже в воскресенье, чтобы можно было эвакуировать оставшихся в городе мирных жителей, которых, по данным ООН, остается там около 100 тысяч.

"На карту поставлены жизни десятков тысяч людей, в том числе женщин, детей и пожилых людей в Мариуполе. Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас, чтобы спасти жизни, - цитирует Deutsche Welle координатора ООН по кризисной ситуации в Украине Амина Авада. - Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будет в опасности. Им нужно позволить безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно".