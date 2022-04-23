В Офисе Зеленского рассказали о потерях «кадыровцев» в Украине

В войне России против Украины были задействованы около 25 000 «кадыровцев». По украинским данным, не менее 5 000 погибли и были ранены, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью для издания «Медуза».

По его словам, «их было не меньше 10 с половиной тысяч под Киевом; в Буче, в частности, это цифра, которую я точно видел. И примерно столько же было под Мариуполем… В целом можно сказать, что их было около 25 тысяч - не только из Чечни, а в целом из кавказских республик. Из которых не меньше пяти тысяч погибло и ранено».

Арестович утверждает, что согласно российским планам, «кадыровцы» должны были захватить Киев, но украинская артиллерия и авиация накрывали большие колонны.