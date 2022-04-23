Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:37

Военная агрессия России против Украины усугубила кризисную ситуацию на мировых рынках зерна. В минувшие выходные цена тонны продовольственной пшеницы достигла на биржах 440 долларов. В начале апреля этот показатель был ниже 400 долларов, но сообщения о засухе в Индии, которая является одним из крупнейших в мире потребителей и производителей зерна, привели к новому скачку цен.

Раньше Россия и Украина обеспечивали совокупно 28 процентов мировых потребностей в зерне. Сейчас склады Украины заполнены зерном, однако экспорт из этой страны невозможен, поскольку Россия заблокировала украинские порты и препятствует движению грузовых судов в Черном море. Россия также прекратила экспорт и сегодня собирает зерно на оккупированных украинских территориях. По данным Международного совета по зерну (IGC), мировое производство зерна сократится на 13 миллионов тонн, а спрос в 2022-2023 годах вырастет на 21 миллион тонн. Мировые запасы зерна сократятся на 27 миллионов тонн, цены на зерно, по прогнозу, останутся высокими. По данным IGC, производство зерновых сокращается неравномерно. Производство кукурузы упадет на 13 миллинов тонн, сорго - на 2 миллиона тонн, пшеницы - на 1 миллион тонн. IGC ожидает рост производства ячменя на 2 миллиона тонн, овса - на 2 миллиона тонн. Из-за высоких цен рост использования зерновых в кормах и продуктах питания замедлился, но не остановился. IGC прогнозирует очередной максимум потребления зерновых. Аналитики предполагают сокращение объемов торговли зерном на 9 миллионов, до 407 миллионов тонн. Продажа пшеницы останется на прежнем уровне.

Приостановка экспорта из акватории Черного моря уменьшит мировую торговлю на 12 миллионов тонн, до 416 миллионов. За счет урожая кукурузы в Бразилии IGC увеличила прогноз мирового производства зерновых в 2021/22 году на три миллиона тонн, что на три процента больше по сравнению с прошлым годом. IGC также предупреждает о сокращении предложения сои в текущем сезоне из-за слабого урожая в Южном полушарии. Мировое производство сои в сезоне 2021-2022 ожидается на пять процентов ниже, чем годом ранее, и составит 349 миллионов тонн. Прогнозы глобального дефицита зерна подтверждаются и сообщениями из Индии. На фоне известий о более слабом прогнозе на следующий урожай в стране внутренние цены на пшеницу в Индии выросли на 5-7 процентов, что также повысило стоимость экспортных контрактов. Как сообщила на днях индийская газета The Economic Times, производители пшеницы в штатах Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш предупредили о снижении урожая на 10–35 процентов из-за раннего начала летнего сезона и избытка осадков в декабре и январе. Ранее правительство Индии установило квоту экспорта на 2022-2023 годы в 10 миллионов тонн пшеницы, из которых один миллион тонн будет продан в Египет. Мир ожидает, что Индия заполнит пробелы в глобальном предложении пшеницы, образовавшиеся из-за вооруженного конфликта в Украине. Кабинет министров Нарендры Моди стремится воспользоваться этой возможностью, чтобы стать мировой «пшеничной сверхдержавой», пишет деловая газета.

Власти штата Пенджаб создали комитет для изучения прогнозируемых потерь урожая пшеницы. Гурвиндер Сингх, глава департамента сельского хозяйства штата, отметил, что, по предварительным данным, средняя потеря урожая составит более 8 процентов. «Предложение пшеницы сократилось, поскольку в ожидании дальнейшего роста цен из-за «бычьих» настроений на рынке все придерживают свои запасы, — говорит Анжани Аггарвал, президент Ассоциации производителей муки Индии. - Ожидается, что примерно через месяц цены вырастут еще на 5-7 процентов» Казахстан, еще один мировой производитель зерна, тоже несколько дней назад прекратил экспорт. После запрета России на экспорт зерновых в страны ЕАЭС цена на пшеницу в Казахстане побила рекорд - сегодня тонна пшеницы стоит 160 тысяч тенге (120 тысяч в начале марта). Российское зерно в Казахстане всегда считалось дешёвым — порядка 117 тысяч тенге за тонну. Однако после введённого запрета казахстанские производители подняли стоимость вначале до 140, а потом и до 150 тысяч тенге за тонну. Отмечается, что рост подорожания зерна связан также с падением курса тенге.

Вместе с пшеницей на мировых рынках подорожала кукуруза. Фьючерсы на кукурузу в Чикаго впервые за почти десятилетие превысили восемь долларов за бушель (коробка весом 38,6 килограмма). Как сообщает Bloomberg, стоимость приблизилась к рекордному уровню из-за военных действий на территории Украины, которые угрожают срыву поставок и повышают спрос на зерно из США. Конфликт на территории Украины нарушил логистические цепочки в регионе, на долю которого приходится пятая часть мирового экспорта сельскохозяйственных культур. Действия России также могут сорвать посевную кампанию в Украине, что существенно сократит предложение. Продукция из США может подорожать из-за резкого повышения цен на удобрения и растущего спроса. Цены на кукурузу не поднимались до 8 долларов за бушель с сентября 2012 года, когда урожай на Среднем Западе США был уничтожен разрушительной засухой. Фьючерсы приближаются к историческому максимуму в 8,49 доллара за бушель, достигнутому в том же году.