«Войны, жертв и разрушений Европе мало»: в Украине ответили Австрии

В Киеве разочарованы позицией министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, считающего, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе. Об этом сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы", - цитируют украинские СМИ Николенко.

Посол напомнил слова украинского министра Дмитрия Кулебы, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств и что их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы. "Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать... планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины", - отметил Николенко.

"У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несокрушимой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа сегодня может жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей", - подчеркнули в украинском МИД.

Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе. Такую позицию он аргументировал тем, что страны Западных Балкан проходили гораздо более длинный путь к кандидатству в члены ЕС.