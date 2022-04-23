Офис Зеленского опровергает заявление Шойгу

Украинские военные в заблокированном Мариуполе находятся не только на территории завода "Азовсталь". Они располагаются еще в четырех местах, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью для издания «Медуза».

По его словам, заявление министра обороны России Сергея Шойгу о взятии Мариуполя не соответствует правде. "Наши военные, кроме "Азовстали", находятся еще в четырех местах в Мариуполе", - утверждает Арестович.

Он также подчеркнул, что российские войска понесли большие потери при попытке штурмовать "Азовсталь": "Понесли очень большие потери, как раз накануне заявления Шойгу".

Арестович отметил, что украинские защитники будут выходить на вылазки, и весь мир увидит "очередную ложь" России о контроле Мариуполя.