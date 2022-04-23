«Символы Z и V начали появляться на российской военной технике уже в декабре. Впервые на учениях российских военнослужащих боевая техника стала маркироваться этими буквами. Стало понятно, что Россия готовит ударную группировку». Об этом в интервью haqqin.az заявил украинский военный эксперт Анатолий Октисюк, который первым обратил внимание украинского общества на странные символы, нанесенные на российскую технику.

«Я достаточно глубоко изучил славянскую мифологию и могу сказать, что эти буквы взяты из старославянской кириллицы. Знаки Z и V не что иное, как старославянские «Азъ» и «Ижица». Путин вкладывал в операцию в Украине большой символизм.

Можно провести параллель с дивизиями СС, которые для своего обозначения использовали рунические знаки. Вместо рун россияне использовали старославянскую азбуку. Та же «ижица» (V) также носит смысл – наказание нерадивого и строптивого. В их глазах Украина – воплощение строптивости, и ее нужно было наказать. Российские идеологи очень серьезно поработали над брендированием этих символов, вкладывая туда свой символ», - сказал он.

Октисюк отмечает, что если у нацистов за символизм отвечал Гиммлер и таинственная организация «Аненербе», то в России этим занималось ГРУ, которое продвигало идею «русского мира».

«Там смешалось всё: и военщина, и православный сатанизм вперемешку с верой в царя и Отечество. Они отошли от советского символизма, так как он олицетворял прошлое. А как воевать за прошлое? Но с серпом и молотом невозможно воевать за будущее. И в чем-то они преуспели, в социальных сетях развеваются фотографии старушек с флагами России, на которых обозначена буква Z. Но информационную войну среди граждан Украины они, безусловно, проиграли. Никто собирателей русских земель здесь не ждал», - сказал эксперт.