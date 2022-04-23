Россия захватила в плен сотрудников ОБСЕ

В Донецкой и Луганской областях задержаны сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщается в Twitter организации. Подробностей задержания не приводится.

«ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что члены национальной миссии ОБСЕ были лишены свободы в Донецке и Луганске. Организация использует все доступные каналы, чтобы содействовать их освобождению», – сказано в заявлении организации.