Россия захватила в плен сотрудников ОБСЕ
В Донецкой и Луганской областях задержаны сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщается в Twitter организации. Подробностей задержания не приводится.
«ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что члены национальной миссии ОБСЕ были лишены свободы в Донецке и Луганске. Организация использует все доступные каналы, чтобы содействовать их освобождению», – сказано в заявлении организации.
The OSCE is extremely concerned that a number of @OSCE_SMM national mission members have been deprived of their liberty in Donetsk and Luhansk and is using all available channels to facilitate their release.— OSCE (@OSCE) April 23, 2022
22 апреля заместитель посла Британии в ОБСЕ Дейдре Браун раскритиковала Россию за отказ продлить Специальную мониторинговую миссию (СММ) в Украине. «И теперь мы получили тревожные сообщения о том, что доверенные лица России на Донбассе угрожают персоналу миссии, оборудованию и помещениям, и что российские силы взяли в плен сотрудников СММ», - заявила Браун в обращении, которое цитирует Reuters.
«Медуза» напоминает, что в конце марта Россия заблокировала продление миссии ОБСЕ в Украине, с 1 апреля она прекратила свою работу, которую вела в зоне конфликта в Донбассе с 2014 года. После этого в «ДНР» и «ЛНР» запретили работу миссии ОБСЕ и потребовали, чтобы сотрудники организации покинули территорию самопровозглашенных республик до конца апреля. В «ЛНР» также говорили, что задержали двоих сотрудников миссии ОБСЕ по подозрению в государственной измене.