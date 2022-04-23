Италия и Британия поставят Украине новую партию оружия

Власти Италии готовят новый, третий по счету декрет об оказании военной помощи Украине, которая будет включать более мощные вооружения. Газета Corriere della Sera пишет, что речь идет о самоходных артиллерийских установках (САУ) и системах ПВО.

Издание уточняет, что этот пакет будет согласован с союзниками на предстоящей 26 апреля встрече на военной базе НАТО Рамштайн в Германии, сообщает ТАСС.

Кроме того, Великобритания поставит Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 калибра 155-мм и десятки тысяч снарядов к ним. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на свои источники. Согласно этим данным, уже на этой неделе Великобритания поставит в Польшу 45 тысяч снарядов вместе с самоходными гаубицами AS-90. Украинские военные сначала пройдут инструктаж по эксплуатации техники на территории Польши, после этого она будет направлена на Украину.