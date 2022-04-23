Россия запускает свою мобильную связь и вводит рубли в оккупированных районах Украины разведка Украины
Российские военные на захваченных в Харьковской области территориях вводят в оборот российские рубли и подключают связь от "Мегафона", сообщает Главное управление разведки Украины.
Также россияне агитируют харьковчан выезжать в Россию за покупками.
"Жители оккупированных территорий массово отказываются от вражеской "помощи" и удивляют россиян самоорганизацией. На оккупированных территориях Харьковской области разворачивается широкое волонтерское движение", - говорится в сообщении разведки.
Также отмечается, что российские военные пытаются деморализовать жителей области, распространяя информацию, о том, что "Украина отключила электроснабжение населенных пунктов", а также что "Харьков уже почти оккупирован русскими".