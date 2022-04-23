Шредер раскрыл детали переговоров с Украиной и Россией

По словам Шредера, в начале марта, спустя примерно неделю после начала войны в Украине, на него вышли представители украинских властей. Они спросили, может ли Шредер стать посредником между Москвой и Киевом. В ответ политик поинтересовался, поддерживает ли эту инициативу президент Украины Владимир Зеленский. Как отмечает американское издание, ответ из Киева «был быстрым, но осторожным».

Бывший федеральный канцлер Германии, глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер по просьбе украинских чиновников пытался выступить посредником в переговорах России и Украины. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

7 марта Шредер встретился в Стамбуле с Рустемом Умеровым — депутатом Верховной рады Украины, участвующим в переговорах с Россией. Они общались в течение двух часов. В тот же день Шредер связался с посольством России в Берлине и спросил, сможет ли его принять президент РФ Владимир Путин. Спустя 10 минут, как отмечает издание, Шредеру дали «зеленый свет», и 9 марта он встретился с Путиным. На следующий день Шредер также пообщался с главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским и бизнесменом Романом Абрамовичем, который также участвует в переговорном процессе.

«Я могу сказать, что Путин заинтересован в прекращении войны. Но это не так просто. Есть несколько моментов, которые необходимо уточнить», — сказал Шредер после встречи с Путиным.

Во время интервью The New York Times Герхард Шредер сделал несколько антивоенных заявлений: «Я думаю, что эта война была ошибкой, и я всегда так говорил. Что нам нужно сделать сейчас, так это установить мир как можно быстрее».

Бывший канцлер Германии добавил, что такую страну, как Россия, нельзя изолировать. По его словам, промышленность Германии нуждается в российском сырье, как в нефти и газе, так и в редкоземельных элементах. «Когда эта война закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так делаем», — добавил он.

В интервью NYT Шредер сказал, что уйдет из совета директоров «Роснефти» в случае, если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу, но, по его мнению, этого не случится.