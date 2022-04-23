The Independent: в России разгораются лесные пожары, но их некому тушить
Лесные пожары в Сибири, которые возникают ежегодно, в последнее время увеличились вдвое, по сравнению с прошлым годом. Одной из причин британская The Independent называет нехватку людских ресурсов для их тушения.
18 апреля российские СМИ сообщили, что в этом году Сибирь разгорелась раньше времени. Дым от природных пожаров окутал Новосибирск, Омск и Красноярск. В «Гринписе России» отмечают, что с начала года площадь природных пожаров уже в два раза больше, чем в прошлом году к этому времени.
«Поскольку для крупных пожаров часто требуется военная авиация, чтобы обнаруживать и проверять отчеты со спутников, а также бороться с пожарами в Сибири, сомнительно, что эти силы будут доступны даже летом, если война продолжится. Значит, либо пожаров будет больше... либо эти самолеты и личный состав уведут с западного фронта и привезут в Сибирь», - отметила исследователь климата из Университета Майами Джессика Маккарти.
18 апреля российские СМИ сообщили, что в этом году Сибирь разгорелась раньше времени. Дым от природных пожаров окутал Новосибирск, Омск и Красноярск. В «Гринписе России» отмечают, что с начала года площадь природных пожаров уже в два раза больше, чем в прошлом году к этому времени.
"Поскольку для крупных пожаров часто требуется военная авиация, чтобы обнаруживать и проверять отчеты со спутников, а также бороться с пожарами в Сибири, сомнительно, что эти силы будут доступны даже летом, если война продолжится. Значит, либо пожаров будет больше... либо эти самолеты и личный состав уведут с западного фронта и привезут в Сибирь", - отметила исследователь климата из Университета Майами Джессика Маккарти.
По данным журналистов, лесные пожары стали бесконтрольными. Очаги возгорания невозможно потушить оперативно, поскольку российские ВС, которые ранее занимались ликвидацией подобных ЧП, были переброшены на территорию Украины.