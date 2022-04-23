The Independent: в России разгораются лесные пожары, но их некому тушить

Лесные пожары в Сибири, которые возникают ежегодно, в последнее время увеличились вдвое, по сравнению с прошлым годом. Одной из причин британская The Independent называет нехватку людских ресурсов для их тушения.

18 апреля российские СМИ сообщили, что в этом году Сибирь разгорелась раньше времени. Дым от природных пожаров окутал Новосибирск, Омск и Красноярск. В «Гринписе России» отмечают, что с начала года площадь природных пожаров уже в два раза больше, чем в прошлом году к этому времени.

«Поскольку для крупных пожаров часто требуется военная авиация, чтобы обнаруживать и проверять отчеты со спутников, а также бороться с пожарами в Сибири, сомнительно, что эти силы будут доступны даже летом, если война продолжится. Значит, либо пожаров будет больше... либо эти самолеты и личный состав уведут с западного фронта и привезут в Сибирь», - отметила исследователь климата из Университета Майами Джессика Маккарти.